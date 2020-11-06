Системные требования и особенности ПК-версии Immortals Fenyx Rising

Издательство Ubisoft опубликовало новый ролик, посвященный Immortals Fenyx Rising. В нем компания подробно рассказала об особенностях ПК-версии игры и огласила системные требования.

На персональных компьютерах грядущий приключенческий экшен отметится разблокированной кадровой частотой, гибкими графическими настройками, поддержкой широкоформатных мониторов и так далее. А что касается системных требований, то они приведены на картинке ниже. Ubisoft раскрыла как минимальные параметры, так и железо, необходимое для запуска проекта в 4К при 30 кадрах/с.