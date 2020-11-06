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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Системные требования и особенности ПК-версии Immortals Fenyx Rising

Опубликовано: 2 час. 3 мин. назад
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Издательство Ubisoft опубликовало новый ролик, посвященный Immortals Fenyx Rising. В нем компания подробно рассказала об особенностях ПК-версии игры и огласила системные требования.

PC Features & Specs [RUS]

На персональных компьютерах грядущий приключенческий экшен отметится разблокированной кадровой частотой, гибкими графическими настройками, поддержкой широкоформатных мониторов и так далее. А что касается системных требований, то они приведены на картинке ниже. Ubisoft раскрыла как минимальные параметры, так и железо, необходимое для запуска проекта в 4К при 30 кадрах/с.

 

 

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