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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Системные требования Humankind

Опубликовано: вчера, 16:10:04
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Вслед за объявлением сроков релиза Amplitude Studios и SEGA опубликовали системные требования пошаговой стратегии Humankind. Правда, они выглядят немного странными. Разница между минимальными и рекомендуемыми параметрами слишком низкая. Наверняка ближе к релизу игры в апреле 2021 года характеристики будут корректироваться.

 

 

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 7 (64-разрядная);
  • Процессор: Intel Core i5 (четвертого поколения) или AMD FX-8300;
  • Оперативная память: 8 Гбайт;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 290 с поддержкой DirectX 11;
  • Место на диске: 25 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 7 (64-разрядная);
  • Процессор: Intel Core i5 (шестого поколения) или AMD Ryzen 5 1600;
  • Оперативная память: 8 Гбайт;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT с поддержкой DirectX 11;
  • Место на диске: 25 Гбайт.
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Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)вчера, 16:45:23
Mas7er писал(а):
Ну так разница между каким-нибудь 4400 и 6500 довольно значимая, я уж молчу про разницу между R1600 и FX-8300. Разве только к одинаковому объему оперативки придираться, но видимо графика просто не нагружает больше 8Гб при любом разрешении и качестве.
Не настолько значимая. Либо требования еще будут корректировать, либо разница между настройками слишком небольшая. Не может тот же i5 пускай и с разницей в два поколения нормально вытаскивал лоу настройки и выкрученные на максимум текстуры, сглаживание и разные эффекты. Тупо не поверю.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 16:36:18
Sailas77 писал(а):
Речь не о видеокартах - оперативная память и процессоры не смутили? Я давно уже видел такого, вот и подметил.
Ну так разница между каким-нибудь 4400 и 6500 довольно значимая, я уж молчу про разницу между R1600 и FX-8300. Разве только к одинаковому объему оперативки придираться, но видимо графика просто не нагружает больше 8Гб при любом разрешении и качестве.
Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)вчера, 16:30:21
Mas7er писал(а):
Я пропустил момент, когда разница в 2 поколения процессоров и 2,5 поколения видеокарт стала "слишком низкой"
Речь не о видеокартах - оперативная память и процессоры не смутили? Я давно уже видел такого, вот и подметил.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 16:26:03
 
Разница между минимальными и рекомендуемыми параметрами слишком низкая.
Я пропустил момент, когда разница в 2 поколения процессоров и 2,5 поколения видеокарт стала "слишком низкой"
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