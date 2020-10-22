Системные требования Humankind

Вслед за объявлением сроков релиза Amplitude Studios и SEGA опубликовали системные требования пошаговой стратегии Humankind. Правда, они выглядят немного странными. Разница между минимальными и рекомендуемыми параметрами слишком низкая. Наверняка ближе к релизу игры в апреле 2021 года характеристики будут корректироваться.

Минимальные системные требования:

Рекомендуемые системные требования:

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