Системные требования Humankind

Опубликовано: вчера, 16:10:04
Вслед за объявлением сроков релиза Amplitude Studios и SEGA опубликовали системные требования пошаговой стратегии Humankind. Правда, они выглядят немного странными. Разница между минимальными и рекомендуемыми параметрами слишком низкая. Наверняка ближе к релизу игры в апреле 2021 года характеристики будут корректироваться.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 7 (64-разрядная);
- Процессор: Intel Core i5 (четвертого поколения) или AMD FX-8300;
- Оперативная память: 8 Гбайт;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 290 с поддержкой DirectX 11;
- Место на диске: 25 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 7 (64-разрядная);
- Процессор: Intel Core i5 (шестого поколения) или AMD Ryzen 5 1600;
- Оперативная память: 8 Гбайт;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT с поддержкой DirectX 11;
- Место на диске: 25 Гбайт.