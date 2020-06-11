Опубликовано: 5 час. 15 мин. назад
Стали известны системные требования Death Stranding, которая 14 июля выходит на ПК. На первый взгляд они могут показаться немного выше требуемых среднестатистической современной игрой, хотя и не выглядят завышенными, учитывая, что изначально проект разрабатывался как консольный эксклюзив.
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200
- Память: 8 Гб
- Видео: GeForce GTX 1050 3 Гб или AMD Radeon RX 560 4 Гб
- DirectX 12
- HDD: 80 Гб
Рекомендуемые (30fps):
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400
- Память: 8 Гб
- Видео: GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб или Radeon RX 570 4 Гб
- DirectX 12
- HDD: 80 Гб
Рекомендуемые (60fps):
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600
- Память: 8 Гб
- Видео: GeForce GTX 1060 6 Гб или AMD Radeon RX 590
- DirectX 12
- HDD: 80 Гб