Стали известны системные требования Death Stranding, которая 14 июля выходит на ПК. На первый взгляд они могут показаться немного выше требуемых среднестатистической современной игрой, хотя и не выглядят завышенными, учитывая, что изначально проект разрабатывался как консольный эксклюзив.

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200

Память: 8 Гб

Видео: GeForce GTX 1050 3 Гб или AMD Radeon RX 560 4 Гб

DirectX 12

HDD: 80 Гб

Рекомендуемые (30fps):

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400

Память: 8 Гб

Видео: GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб или Radeon RX 570 4 Гб

DirectX 12

HDD: 80 Гб

Рекомендуемые (60fps):