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Системные требования Death Stranding

Опубликовано: 5 час. 15 мин. назад
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Стали известны системные требования Death Stranding, которая 14 июля выходит на ПК. На первый взгляд они могут показаться немного выше требуемых среднестатистической современной игрой, хотя и не выглядят завышенными, учитывая, что изначально проект разрабатывался как консольный эксклюзив.

 

Скриншот игры Death Stranding

 

Системные требования

Минимальные:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200
  • Память: 8 Гб
  • Видео: GeForce GTX 1050 3 Гб или AMD Radeon RX 560 4 Гб
  • DirectX 12
  • HDD: 80 Гб

 

Рекомендуемые (30fps):

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1400
  • Память: 8 Гб
  • Видео: GeForce GTX 1050 Ti 4 Гб или Radeon RX 570 4 Гб
  • DirectX 12
  • HDD: 80 Гб

 

Рекомендуемые (60fps):

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600
  • Память: 8 Гб
  • Видео: GeForce GTX 1060 6 Гб или AMD Radeon RX 590
  • DirectX 12
  • HDD: 80 Гб
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