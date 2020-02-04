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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Симулятор переезда Moving Out обзавелся датой релиза

Опубликовано: 3 час. 7 мин. назад, Mypulse
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Moving Out – это игра про переезды, опирающаяся на законы физики и рассчитанная на увлекательное кооперативное прохождение. Сегодня компания Team17 сообщила, что оценить новинку можно будет на PC, PS4, Xbox One и NSwitch с 28 апреля 2020 года.

Играть в Moving Out позволят как в одиночку (в роли независимого подрядчика), так и вместе с другими пользователями (до четырех человек). Геймерам предстоит одновременно использовать госпожу физику и бороться против нее, пытаясь протолкнуть тяжеловесный диван через дурацкий дверной проход. В ходе прогресса сложность и запутанность уровней будет повышаться, поэтому для скоростного переезда придется сшибать препятствия и прибегать к различным уловкам.

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