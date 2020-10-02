Silent Hill 4: The Room вышла на ПК в GOG

Konami продолжает радовать ПК-аудиторию. Недавно студия выпустила в сервисе GOG.com первые части Metal Gear, Castlevania и Contra. А сейчас к списку присоединилась Silent Hill 4: The Room.

Игра рассказывает о главном герое по имени Генри Таунсенд. Он живет на юге города Эшфилд и на протяжении долгого времени страдает от ночных кошмаров. Однажды, проснувшись утром, парень обнаруживает, что не может покинуть комнату. Дверь обмотана цепями, поэтому выход остался только один – через загадочную дыру, которая образовалась в стене. Через нее Генри будет попадать в параллельные измерения и становиться свидетелем далеко не самых приятных событий.

Silent Hill 4: The Room продается в GOG за 299 рублей.