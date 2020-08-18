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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Шутер Deathloop от Arkane перенесли

Опубликовано: 35 мин. назад
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На официальном аккаунте Deathloop в Twitter появилось сообщение от разработчиков из Arkane Studios. Они объявили, что переносят свою игру на второй квартал 2021 года. Точную дату релиза создатели, естественно, не сообщили.

В заявлении Arkane упомянула о трудностях, связанных с работой на дому. Производственные процессы замедлились и на реализацию собственного видения игры авторам требуется больше времени. Они поблагодарили всех за поддержку и принесли извинения.

Напомним: Deathloop представляет собой динамичный шутер с видом от первого лица. Боевая система в нем напоминает Dishonored, так как включает применение умений, но все же делает основную ставку на стрельбу. Сюжет игры рассказывает о попытках главного героя выбраться из временной петли.

Deathloop появится на ПК и PlayStation 5 в качестве консольного эксклюзива.

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