Шутер Deathloop от Arkane перенесли

На официальном аккаунте Deathloop в Twitter появилось сообщение от разработчиков из Arkane Studios. Они объявили, что переносят свою игру на второй квартал 2021 года. Точную дату релиза создатели, естественно, не сообщили.
В заявлении Arkane упомянула о трудностях, связанных с работой на дому. Производственные процессы замедлились и на реализацию собственного видения игры авторам требуется больше времени. Они поблагодарили всех за поддержку и принесли извинения.
Напомним: Deathloop представляет собой динамичный шутер с видом от первого лица. Боевая система в нем напоминает Dishonored, так как включает применение умений, но все же делает основную ставку на стрельбу. Сюжет игры рассказывает о попытках главного героя выбраться из временной петли.
Deathloop появится на ПК и PlayStation 5 в качестве консольного эксклюзива.
To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT— DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020