Serious Sam 4 выйдет в августе

ОБНОВЛЕНО:

Релиз Serious Sam 4 состоится в августе 2020 года на ПК в Steam и Google Stadia. По сюжету игры, человечество оказалось в осаде, когда на Землю напали орды Mental’а, сея разрушение по всему мире. Единственные, кто способен противостоять им – Силы Защиты Земли, которыми руководит Сэм «Крутой» Стоун. Как всегда, в его распоряжении огромный арсенал вооружения, который можно улучшать. В игре у вас будет возможность пройти кампанию с одновременным участием до 4 человек.

ОРИГИНАЛ:

Serious Sam 4 официально был анонсирован в 2018 году, и с тех пор никаких громких новостей по игре не было. Сегодня же эта ситуация исправится. В 20:00 МСК будет показано новое видео проекта, которое вы сможете увидеть прямо здесь. Возможно, назовут и дату релиза – в Steam значится 2020 год.