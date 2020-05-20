НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
621356
Дюка Опубликовал Дюка 5
Общая информацияНовости (3)Видео (2)Скриншоты (7)Похожие игры (5)

Serious Sam 4 выйдет в августе

Опубликовано: 6 час. 55 мин. назад
Поделиться:  

ОБНОВЛЕНО:

Релиз Serious Sam 4 состоится в августе 2020 года на ПК в Steam и Google Stadia. По сюжету игры, человечество оказалось в осаде, когда на Землю напали орды Mental’а, сея разрушение по всему мире. Единственные, кто способен противостоять им – Силы Защиты Земли, которыми руководит Сэм «Крутой» Стоун. Как всегда, в его распоряжении огромный арсенал вооружения, который можно улучшать. В игре у вас будет возможность пройти кампанию с одновременным участием до 4 человек.

A Classic Returns August 2020

ОРИГИНАЛ:

Serious Sam 4 официально был анонсирован в 2018 году, и с тех пор никаких громких новостей по игре не было. Сегодня же эта ситуация исправится. В 20:00 МСК будет показано новое видео проекта, которое вы сможете увидеть прямо здесь. Возможно, назовут и дату релиза – в Steam значится 2020 год.

Вам также может быть интересно
TORGI за XCOM: Chimera Squad Следующий розыгрыш, пусть и с таким же призом, состоится 22 мая. Успей испытать удачу! Resident Evil 3 получает Redik. TORGI за XCOM: Chimera Squad Полноценный анонс Mafia: Trilogy Как и планировалось, компания 2K Games сделана полноценный анонс Mafia Trilogy, куда входит три улучшенных Definitive изданий Mafia, Mafia II и Mafia III. Сборник можно приобрести уже сейчас для Xbox One, PlayStation 4 и ПК (Steam)... Полноценный анонс Mafia: Trilogy
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Дезмонд
Денис16 (уровень 22)6 час. 32 мин. назад
Do it,baby!
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)6 час. 58 мин. назад
Хоть в стимец не поленились закидать фрагменты геймплея...та же тройка, но с новыми врагами и чуть улучшенной графикой. В принципе 725 рубасов окупит с лихвой gigakach_01
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 4 мин. назад
Ммм сколько показали-то, прям вообще
Игровой гуру
TONY_KAVA (уровень 15)7 час. 7 мин. назад
Ой, думаю будет тот ещё позор. И олдскульный Сэм на фоне такого же олдскульного Думгая будет выглядеть бледно. Судя по тем редким футажам которые показывали ранее новый Сэм не предложит ничего нового кроме транспорта и открытого мира.
Казуальный игрок
SteveHawkins (уровень 2)10 час. 26 мин. назад
Наконец то...
Игровые новoсти
5 час. 14 мин. назад0System Shock передали компании Tencent 6 час. 55 мин. назад5Serious Sam 4 выйдет в августе 8 час. 33 мин. назад0Детальнее о геймплее в дневнике разработчиков The Last of Us: Part 2 9 час. 17 мин. назад0Все о Desperados III вчера, 09:27:321Добро пожаловать на ферму Turnipseed в Destroy All Humans! 19.05.2020 19:53:076Полноценный анонс Mafia: Trilogy 18.05.2020 16:35:055Френдшипы в Mortal Kombat 11
Новости игр
Названа дата релиза Crusader Kings IIIИГРЫ Названа дата релиза Crusader Kings III Компания Paradox Interactive назвала дату релиза стратегии в реальном времени Crusader Kings III. Игра появится 1 сентября 2020 года на ПК и Xbox One. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ... Анонсирована новая часть Paper MarioИГРЫ Анонсирована новая часть Paper Mario Компания Nintendo внезапано анонсировала новую игру в подсерии Paper Mario, которая получила название The Origami King. Релиз состоится уже летом – 17 июля на Switch. В Paper Mario: The Origami King Король Олли... System Shock передали компании TencentИГРЫ System Shock передали компании Tencent Otherside Entertainment объявила о том, что передала франшизу System Shock в руки компании Tencent. Это значит, что проектом System Shock 3, который в последнее время преследует нелегкая судьба, теперь будет заниматься они...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Детальнее о геймплее в дневнике разработчиков The Last of Us: Part 2Ctrl + стрелка вправо