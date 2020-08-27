НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
682059
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (6)Видео (3)Скриншоты (7)

Семья Сальери и много экшена в новом трейлере Mafia: Definitive Edition

Опубликовано: 1 час. 24 мин. назад
Поделиться:  

Студия Hangar 13 и издательство 2K Games на церемонии открытия выставки Gamescom 2020 продемонстрировали новый трейлер Mafia: Definitive Edition. Он посвящен персонажам и зрелищным сценам из разных миссий.

Часть кадров из ролика уже показывали ранее, но среди них есть и новые. Например, поездки на мотоцикле по Лост-Хэвену и перестрелка с противниками на арене, где присутствует много бочек. На видео также показывается разговор главного героя Томми Анджело и дона Сальери. После беседы протагониста приняли в криминальную семью.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября 2020 года на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.

"A Life of Reward Too Big to Ignore" Trailer
Вам также может быть интересно
Прямая трансляция gamescom 2020 Сегодня стартует онлайн-версия выставки gamescom 2020, во время которой покажут как уже анонсированные, так и много совершенно новых игр. На церемонии открытия игроков ждет 38 проектов на ПК... Прямая трансляция gamescom 2020 TORGI за Death Stranding Следующий розыгрыш состоится 28 августа. Успей испытать удачу! Destroy All Humans! получает VladPlasmius. TORGI за Death Stranding
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 мин. назад0Сюжетный трейлер Medal of Honor: Above and Beyond 18 мин. назад0Сражения мега-роботов возвращаются в Override 2: Super Mech League 22 мин. назад0Новый трейлер и актерский состав Twelve Minutes 29 мин. назад0Семь минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart 39 мин. назад0Lemnis Gate – инновационный тактический шутер во временной петле 43 мин. назад0Дебютный трейлер Age of Empires III: Definitive Edition 1 час. 17 мин. назад0Анонсирована новая стратегия по вселенной Warhammer
Новости игр
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет только в следующем годуИГРЫ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет только в следующем году Во время прямой трансляции Opening Night Live был представлен новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga с массой геймплея, полного юмора и подколок в стиле серии игр LEGO... Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: ArkhamИГРЫ Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham Вторая игра, анонсированная во время прямой трансляции DC Fandome – Suicide Squad: Kill the Justice League. Проект разрабатывается студией Rocksteady, создателями серии Batman: Arkham, и рассказывает о кучке злодеев... Геймплей Star Wars: Squadrons с Opening Night LiveИГРЫ Геймплей Star Wars: Squadrons с Opening Night Live Довольно много игрового процесса Star Wars: Squadrons было показано сегодня во время прямой трансляции Opening Night Live в рамках gamescom 2020. В центре внимания трейлера находится однопользовательская...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет только в следующем годуCtrl + стрелка вправо