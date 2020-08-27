Семья Сальери и много экшена в новом трейлере Mafia: Definitive Edition

Студия Hangar 13 и издательство 2K Games на церемонии открытия выставки Gamescom 2020 продемонстрировали новый трейлер Mafia: Definitive Edition. Он посвящен персонажам и зрелищным сценам из разных миссий.

Часть кадров из ролика уже показывали ранее, но среди них есть и новые. Например, поездки на мотоцикле по Лост-Хэвену и перестрелка с противниками на арене, где присутствует много бочек. На видео также показывается разговор главного героя Томми Анджело и дона Сальери. После беседы протагониста приняли в криминальную семью.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября 2020 года на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.