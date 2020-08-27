НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
17718
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
Общая информацияНовости (2)Видео (2)

Семь минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart

Опубликовано: 29 мин. назад
Поделиться:  

Компания Sony представила общественности новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart. На этот раз это семь минут непрерывного игрового процесса во время которых разработчики хорошо демонстрируют одну из основных особенностей PlayStation 5 – возможность за считанные секунды полностью загружать огромные виртуальные локации, что представлено в виде частой и динамичной смены миров. По обещаниям разработчиков, проходя Ratchet & Clank: Rift Apart пользователи ни разу не столкнутся с экраном загрузки.

К сожалению, разработчики все еще не готовы поделиться датой релиза игры, но точно известно, что Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет в рамках релизного окна консоли PlayStation 5. Остается лишь надеяться, что это самое окно будет не очень продолжительным.

Extended Gameplay Demo
Вам также может быть интересно
Прямая трансляция gamescom 2020 Сегодня стартует онлайн-версия выставки gamescom 2020, во время которой покажут как уже анонсированные, так и много совершенно новых игр. На церемонии открытия игроков ждет 38 проектов на ПК... Прямая трансляция gamescom 2020 Netflix создает сериал Resident Evil Netflix объявили о том, что в разработке находится сериальная адаптация легендарной франшизы ужасов Resident Evil. Сериал расскажет совершенно новую историю, что охватит два временных отрезка... Netflix создает сериал Resident Evil
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 мин. назад0Сюжетный трейлер Medal of Honor: Above and Beyond 17 мин. назад0Сражения мега-роботов возвращаются в Override 2: Super Mech League 22 мин. назад0Новый трейлер и актерский состав Twelve Minutes 29 мин. назад0Семь минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart 39 мин. назад0Lemnis Gate – инновационный тактический шутер во временной петле 43 мин. назад0Дебютный трейлер Age of Empires III: Definitive Edition 1 час. 17 мин. назад0Анонсирована новая стратегия по вселенной Warhammer
Новости игр
Состоялся анонс Gotham KnightsИГРЫ Состоялся анонс Gotham Knights В рамках прямой трансляции DC Fandome состоялся официальный анонс новой игры Gotham Knights от компании WB Games Montreal. Показанный трейлер рассказывает, что Бэтмена больше нет, и на защиту города... Геймплей Star Wars: Squadrons с Opening Night LiveИГРЫ Геймплей Star Wars: Squadrons с Opening Night Live Довольно много игрового процесса Star Wars: Squadrons было показано сегодня во время прямой трансляции Opening Night Live в рамках gamescom 2020. В центре внимания трейлера находится однопользовательская... LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет только в следующем годуИГРЫ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет только в следующем году Во время прямой трансляции Opening Night Live был представлен новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga с массой геймплея, полного юмора и подколок в стиле серии игр LEGO...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Lemnis Gate – инновационный тактический шутер во временной петлеCtrl + стрелка вправо