Семь минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart

Компания Sony представила общественности новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart. На этот раз это семь минут непрерывного игрового процесса во время которых разработчики хорошо демонстрируют одну из основных особенностей PlayStation 5 – возможность за считанные секунды полностью загружать огромные виртуальные локации, что представлено в виде частой и динамичной смены миров. По обещаниям разработчиков, проходя Ratchet & Clank: Rift Apart пользователи ни разу не столкнутся с экраном загрузки.

К сожалению, разработчики все еще не готовы поделиться датой релиза игры, но точно известно, что Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет в рамках релизного окна консоли PlayStation 5. Остается лишь надеяться, что это самое окно будет не очень продолжительным.