Семь Грехов Агента 47 – анонс дополнения для HITMAN 3

IO Interactive анонсировала новое дополнение для HITMAN 3 под названием Seven Deadly Sins, которое будет состоять из семи частей. Каждая из них будет посвящена определенному греху и включит в себя новый контракт, костюм и как минимум один предмет на тему греха. Некоторые предметы также будут обладать уникальными свойствами, отображающими грех, которым они были вдохновлены.

Первая часть посвящена Алчности и отправит игроков в Дубаи. В этой главе пользователи получат в свое распоряжение «хищный костюм», «маленькую монету жадности» и «дьявольскую трость». Релиз Act 1: Greed состоится 30 марта на всех целевых платформах.



