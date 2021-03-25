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Семь Грехов Агента 47 – анонс дополнения для HITMAN 3

Опубликовано: вчера, 09:45:43
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IO Interactive анонсировала новое дополнение для HITMAN 3 под названием Seven Deadly Sins, которое будет состоять из семи частей. Каждая из них будет посвящена определенному греху и включит в себя новый контракт, костюм и как минимум один предмет на тему греха. Некоторые предметы также будут обладать уникальными свойствами, отображающими грех, которым они были вдохновлены.

DLC Seven Deadly Sins - Announcement Trailer

Первая часть посвящена Алчности и отправит игроков в Дубаи. В этой главе пользователи получат в свое распоряжение «хищный костюм», «маленькую монету жадности» и «дьявольскую трость». Релиз Act 1: Greed состоится 30 марта на всех целевых платформах.

 

Семь Грехов Агента 47 – анонс дополнения для HITMAN 3

 

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