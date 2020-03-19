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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Сэм Фишер прокрадется в Ghost Recon Breakpoint – анонс кроссовера

Опубликовано: 9 час. 32 мин. назад
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Недавно компания Ubisoft представила кроссовер Принца Персии с For Honor. А теперь наступает черед шутера Ghost Recon Breakpoint – в игре появится спецагент Сэм Фишер из серии Splinter Cell. Премьера события «Тайная власть» состоится уже 24 марта 2020 на PC, PS4 и Xbox One.

О подробностях приключения расскажут позже. По-видимому, голос Сэму подарит сам Майкл Айронсайд – актер, сыгравший героя во всех ключевых частях Splinter Cell, не считая Blacklist. Вдобавок 24 марта в Ghost Recon Breakpoint прибудут свежие карты для PvP, класс «Инженер» и режим «Настоящий Призрак» с глубокими настройками сложности и геймплея.

Deep State Teaser
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Джонин-хьюга
AdobeRyde (уровень 12)7 час. 2 мин. назад
Ubisoft только давит на больное этими кроссоверами. Будто дразнят фанатов,которые уже много лет ждут возрождения этих серий
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