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Sea of Thieves: «Легенды моря» – новый апдейт с героем и путешествиями

Опубликовано: 10 час. 40 мин. назад
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Недавно мультиплеерный экшен про пиратов Sea of Thieves преодолел планку в 10 миллионов пользователей. Чтобы поддерживать растущую аудиторию, девелоперы стараются почаще выпускать апдейты: накануне, к примеру, они добавили в игру свежее обновление под названием «Легенды моря».

Распространяется расширение совершенно бесплатно. Теперь игроки Sea of Thieves вольны оценить так называемые золотые путешествия, приносящие обильный доход и много репутации. При этом найденные сокровища можно перевозить в Приют Смерти, отказавшись от дополнительной репутации в пользу еще большего количества золота.

Еще одно важное новшество апдейта – герой Умбра. От этой женщины геймеры узнают о различных пиратах, секреты которых затем предстоит разгадать. Сама Умбра за выполнение ее квестов будет выдавать крутые татуировки. Вдобавок с «Легендами моря» в Sea of Thieves появились новые экземпляры книг пламени и пепла, альтернативный подвид сундуков и другое.

Legends of the Sea Content Update
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