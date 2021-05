Saints Row: The Third

Saints Row: The Third NSwitch / PS3 / PS4 / PS5 / Series X / X360 / XOne / ПК

Компания Deep Silver сообщила о том, что ремастер версия Saints Row: The Third, которая ранее выходила в Epic Game Store, на PS4 и Xbox One, совсем скоро появится в Steam и GoG, а также на PS5 и Xbox Series. ПК-версия Saints Row: The Third Remastered станет доступна уже 22 мая, а на новые консоли игра доберется 25 числа.

Улучшения для PS5 и Xbox Series X включают увеличение частоты кадров до 60 и разрешение 4K. При этом обладатели Xbox Series S смогут выбирать между режимами производительности (60fps) и качества визуализации (30fps).