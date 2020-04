Saints Row: The Third

Saints Row: The Third NSwitch / PS3 / X360 / ПК

Компания Deep Silver анонсировала ремастер-версию экшена Saints Row: The Third, которая выйдет 22 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В нем игроков ждут переработанная окружающая среда, улучшенные модели персонажей, визуальные эффекты и графика, а также новый движок освещения. Кроме этого пользователи получит и все ранее выпущенные DLC.

Уже сейчас можно оформить предварительный заказ Saints Row: The Third Remastered на сайте игры.