Пришла весна, а вместе с ней и праздник прекрасной половины населения нашей планеты. Спешим поздравить всех девушек с 8 марта! Любите и будьте любимы, и помните, что всегда найдется рыцарь на белом коне/драконе/межгалактическом крейсере (нужное подчеркнуть), который придет вам на помощь в любой момент!
Что Женщине нужно на самом-то деле,
Мы более-менее, вроде бы, знаем!
И все, что себе пожелать вы хотели б -
Мы именно этого вам и желаем!
Успехов - в работе! Погоды - приятной!
Любви - чистой, нежной и неоднократной!
Детей - разнополых! Пальто - по фигуре!
Соседей в купе - что не пьют и не курят!
Волос - шелковистых! Зубов - белоснежных!
Мужей - состоятельных! Спонсоров - нежных!
Любовников - умных! Супругов - в законе!
Свекровей - живущих в другом регионе!
Невесток - покорных! Тарелок - помытых!
Мужей - не храпящих и на ночь побритых!
Коллег - не зацикленных только на бабах!
Врагов - слабосильных! Врагов - сильно слабых!
Обедов - в постель! Впечатлений - полярных!
И... этих... ну... в общем, того... регулярных!
Чулок - без затяжек! Ни дня - без обновки!
Мужей - в очень длительной командировке!
Любви - обжигающей, как в сериале!
По пять сериалов - на каждом канале!
Романов - курортных! Порывов - безумных!
Соседей и снизу и сверху - бесшумных!
Поездок - не на огород, а на море!
Пироженок - вкусных, но чтоб без калорий!
Машин - иностранных, но руль чтобы слева!
Духов - от Диора! Цветов - ежедневно!
Намерений - разных, но лучше серьезных!
Жилищ - пяти-комнатных и пяти-звездных!
Заслуженный отпуск - на пляжах и волнах!
Троллейбусов - вовремя и неполных!
Билетов в автобусах - только счастливых!
Друзей - не занудных! Подруг - не ревнивых!
Мужей - состоятельных! (Как говорится,
Раз сильно желаешь - не грех повториться!)
Любви - чтобы воспламенялась, как порох!
(Когда это важно, не жалко повторов)
Стиральных машин, пылесосов, комбайнов -
И функциональных, и стильных дизайнов.
Страстей - изнурительных! Трудностей - кратких!
Брильянтов - не меньше, чем 40 каратов!
Сантехники - импортной! Родов - без боли!
Проблем - никаких! Шифоньеров - без моли!
И... кажется... что-то еще мы забыли...
А-а-а, ясно!
Любви!!!
И сервантов - без пыли!!!
И сбыться - мечте стать великой артисткой!!!
И Женского Дня - в год хотя бы раз 300!!!
Ну, вот и поздравили мы, как могли:
Мужчины Вселенной - всех женщин Земли!