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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 6

С 8 марта!

Опубликовано: 5 час. 56 мин. назад, NeoFlash
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Пришла весна, а вместе с ней и праздник прекрасной половины населения нашей планеты. Спешим поздравить всех девушек с 8 марта! Любите и будьте любимы, и помните, что всегда найдется рыцарь на белом коне/драконе/межгалактическом крейсере (нужное подчеркнуть), который придет вам на помощь в любой момент!

 

С 8 марта!

 

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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)1 час. 55 мин. назад
Пусть всегда в шкафу будет что надеть, пусть сумок, туфлей и прочей полезной женской фигни всегда будет в избытке! В общем, оставайтесь такими же милыми девочками, и не скатывайтесь в феминизм, сотонизм и прочие неприятные -измы. Мы вас любим и такими. С праздником всех девочек портала, и лично Блад Рейн и Лару Крофт! drinks
Бич человечества
Maximus (уровень 30)4 час. 23 мин. назад
Пусть темными ночами вьюга вихри крутит,
Она-то знает: скоро этот день наступит!
Растает снег, и солнце улыбнется,
И каждая девчонка феей сказочной проснется!

И мужики забеспокоятся повсюду:
Что подарить: цветы, кольцо, посуду?
Но скажем честно мы сегодня вам:
Уж очень плохо было б жить без дам!

Вас с праздником весенним поздравляем
И от души признаться вам спешим:
Как жили бы без вас – не представляем!
Спасибо вам за все, спасибо от души! give_rose
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)4 час. 26 мин. назад
Meisies, girls, puellae, ragazze, девочки. Проздравляю Вас и желаю быть всегда желанными, красиво - влюбчивыми, обаятельно - привлекательными, нежно - требовательными, и.... с праздником счастья, весны и жизни.
Ну......man_in_love за любимых!!!heart
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 11 мин. назад
Поздравляю всех прекрасных дам нашего портала с праздником весны! Оставайтесь всегда светлыми, красивыми, позитивными, и, главное, счастливыми! give_rose
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)5 час. 13 мин. назад
С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям! Дорогие наши дамы, в этот день, и не только в этот кстати, хочется пожелать вам всего самого хорошего. Счастья вам, любви, радости, здоровья и всего-всего-всего самого лучшего в этом мире. Пусть все печали и невзгоды обходят вас стороной, а улыбка не покидает ваших лиц. И еще пожелаю, чтобы в лице нас мужчин вы всегда получали надежную поддержку, защиту и опору. Мы конечно еще те раздолбаи, но мы вас любим. С праздником, милые вы наши!
+ P.S. Майкла Болтона приложу для настроения.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)5 час. 51 мин. назад

Что Женщине нужно на самом-то деле,


Мы более-менее, вроде бы, знаем!


И все, что себе пожелать вы хотели б -


Мы именно этого вам и желаем!


Успехов - в работе! Погоды - приятной!


Любви - чистой, нежной и неоднократной!


Детей - разнополых! Пальто - по фигуре!


Соседей в купе - что не пьют и не курят!


Волос - шелковистых! Зубов - белоснежных!


Мужей - состоятельных! Спонсоров - нежных!


Любовников - умных! Супругов - в законе!


Свекровей - живущих в другом регионе!


Невесток - покорных! Тарелок - помытых!


Мужей - не храпящих и на ночь побритых!


Коллег - не зацикленных только на бабах!


Врагов - слабосильных! Врагов - сильно слабых!


Обедов - в постель! Впечатлений - полярных!


И... этих... ну... в общем, того... регулярных!


Чулок - без затяжек! Ни дня - без обновки!


Мужей - в очень длительной командировке!


Любви - обжигающей, как в сериале!


По пять сериалов - на каждом канале!


Романов - курортных! Порывов - безумных!


Соседей и снизу и сверху - бесшумных!


Поездок - не на огород, а на море!


Пироженок - вкусных, но чтоб без калорий!


Машин - иностранных, но руль чтобы слева!


Духов - от Диора! Цветов - ежедневно!


Намерений - разных, но лучше серьезных!


Жилищ - пяти-комнатных и пяти-звездных!


Заслуженный отпуск - на пляжах и волнах!


Троллейбусов - вовремя и неполных!


Билетов в автобусах - только счастливых!


Друзей - не занудных! Подруг - не ревнивых!


Мужей - состоятельных! (Как говорится,


Раз сильно желаешь - не грех повториться!)


Любви - чтобы воспламенялась, как порох!


(Когда это важно, не жалко повторов)


Стиральных машин, пылесосов, комбайнов -


И функциональных, и стильных дизайнов.


Страстей - изнурительных! Трудностей - кратких!


Брильянтов - не меньше, чем 40 каратов!


Сантехники - импортной! Родов - без боли!


Проблем - никаких! Шифоньеров - без моли!


И... кажется... что-то еще мы забыли...


А-а-а, ясно!


Любви!!!


И сервантов - без пыли!!!


И сбыться - мечте стать великой артисткой!!!


И Женского Дня - в год хотя бы раз 300!!!



Ну, вот и поздравили мы, как могли:


Мужчины Вселенной - всех женщин Земли!

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