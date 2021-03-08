Пришла весна, а вместе с ней и праздник прекрасной половины населения нашей планеты. Спешим поздравить всех девушек с 8 марта! Любите и будьте любимы, и помните, что всегда найдется рыцарь на белом коне/драконе/межгалактическом крейсере (нужное подчеркнуть), который придет вам на помощь в любой момент!



