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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Ролики с созданием персонажа и боями в Biomutant

Опубликовано: вчера, 17:19:53
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Портал Game Informer опубликовал на своем официальном YouTube-канале несколько обширных роликов, посвященных грядущему экшену в открытом мире Biomutant. В первом из них журналисты подробно показали редактор персонажа, в котором можно создать уникального протагониста.

Второе видео демонстрирует 11-минутный отрезок с прохождением игры. Его кадры показывают много сражений с применением огнестрельного оружия и приемов ближнего боя, поездки на катере по водным просторам, посещение небольшой деревушки, где обитают антропоморфные животные, и много чего другого.

Biomutant выйдет 25 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)1 час. 17 мин. назад
Блин тут можно только пушного зверька замутить cray а я надеялся можно будет и другие виды, Пресмыкающиеся например spiteful
Игровой разум
RedDaron (уровень 17)3 час. 24 мин. назад
С этими роликами складывается уже более развёрнутое впечатление о выходящей игре. Мне всё больше и больше нравится,если вначале относился скептически,то сейчас (после просмотра),возникло желание прикупить себе эту игру
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 18:10:54
Пока всё что показали мне нравится, осталось только пощупать smile
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