Ролики с созданием персонажа и боями в Biomutant

Портал Game Informer опубликовал на своем официальном YouTube-канале несколько обширных роликов, посвященных грядущему экшену в открытом мире Biomutant. В первом из них журналисты подробно показали редактор персонажа, в котором можно создать уникального протагониста.

Второе видео демонстрирует 11-минутный отрезок с прохождением игры. Его кадры показывают много сражений с применением огнестрельного оружия и приемов ближнего боя, поездки на катере по водным просторам, посещение небольшой деревушки, где обитают антропоморфные животные, и много чего другого.

Biomutant выйдет 25 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.