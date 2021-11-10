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Ролевая игра ELEX II получила дату релиза

Опубликовано: 6 час. 47 мин. назад
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THQ Nordic и Piranha Bytes назвали дату релиза ролевой экшен игры ELEX II – продолжения ELEX, события которого разворачиваются на той же планете под названием Магалан. 1 марта 2022 года проект поступит в продажу на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. Игра расскажет о новой угрозе, способной полностью изменить облик планеты, поэтому пользователям вновь предстоит взять на себя роль Джакса и решить проблему.

 

Также разработчики представили коллекционное издание, состав которого раскрыт ниже:

  • Игра
  • Фигурка Альбы – 9,2 дюйма
  • Оригинальный саундтрек
  • Артбук
  • Брелок Cleric Amulett – 2 дюйма
  • Steelbook упаковка
  • Музыкальный альбом Бьорна Панкраца Cassandra
Collector's Edition Trailer
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Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)6 час. 34 мин. назад
только фигурка не Альбы, а Альба
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