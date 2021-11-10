Ролевая игра ELEX II получила дату релиза

THQ Nordic и Piranha Bytes назвали дату релиза ролевой экшен игры ELEX II – продолжения ELEX, события которого разворачиваются на той же планете под названием Магалан. 1 марта 2022 года проект поступит в продажу на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. Игра расскажет о новой угрозе, способной полностью изменить облик планеты, поэтому пользователям вновь предстоит взять на себя роль Джакса и решить проблему.

Также разработчики представили коллекционное издание, состав которого раскрыт ниже: