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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

«Рогалик» про алчность Curse of the Dead Gods появится в раннем доступе Steam

Опубликовано: 5 час. 16 мин. назад, Mypulse
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«Рогалик» Curse of the Dead Gods про алчного протагониста и поиск сокровищ скоро появится в раннем доступе Steam. Разработкой новинки занимаются Focus Home Interactive и Passtech Games – по их словам, запуск состоится уже 3 марта 2020 года.

Curse of the Dead Gods должна оказаться максимально реиграбельной игрой, которую можно будет проходить практически бесконечно. Девелоперы собираются регулярно пополнять свое приключение различным контентом вроде испытаний, врагов, снаряжения и т.п.

Героем Curse of the Dead Gods выступит беспринципный авантюрист, стремящийся отыскать богатство, огромную силу и вечную жизнь. Чтобы выполнить хотя бы часть из своих замыслов, ему предстоит уничтожить бесчисленное количество чудовищ и исследовать множество храмов. Герой сможет открывать новые способности, добывать экипировку и активировать специальные проклятия, что одновременно дают определенные преимущества и ослабляют некоторые характеристики.

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