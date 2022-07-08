Rockstar больше не будет выпускать крупные обновления к Red Dead Online

Компания Rockstar опубликовала новый пост в своем блоге. В нем она рассказала о планах по развитию двух своих главных франшиз: GTA и Red Dead Redemption.

С первой все хорошо: разработчики активно трудятся над созданием шестой части и готовят массу нового контента для GTA Online. А вот для поклонников Дикого Запада остались только плохие новости.

Rockstar сообщила, что прекращает выпуск крупных обновлений для Red Dead Online. Причина такого шага – разработка GTA 6, которую хотят сделать лучшей в серии. Последние годы компания постепенно задействовала в ней все больше сотрудников, и среди них оказалось немало тех, кто раньше занимался Red Dead Online.

При этом для игры и дальше будут выходить патчи, улучшающие игровой опыт и новые миссии. Однако появление какого-либо нового тематического контента в ней ждать не стоит.