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roma911 Опубликовал roma911 1
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Rockstar больше не будет выпускать крупные обновления к Red Dead Online

Опубликовано: 3 час. 8 мин. назад
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Компания Rockstar опубликовала новый пост в своем блоге. В нем она рассказала о планах по развитию двух своих главных франшиз: GTA и Red Dead Redemption.

С первой все хорошо: разработчики активно трудятся над созданием шестой части и готовят массу нового контента для GTA Online. А вот для поклонников Дикого Запада остались только плохие новости.

Rockstar сообщила, что прекращает выпуск крупных обновлений для Red Dead Online. Причина такого шага – разработка GTA 6, которую хотят сделать лучшей в серии. Последние годы компания постепенно задействовала в ней все больше сотрудников, и среди них оказалось немало тех, кто раньше занимался Red Dead Online.

При этом для игры и дальше будут выходить патчи, улучшающие игровой опыт и новые миссии. Однако появление какого-либо нового тематического контента в ней ждать не стоит.

 

 

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Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)1 час. 49 мин. назад
Red Dead Online, к сожалению, изначально мертворожденный проект. Весь потенциал (который, к слову, был огромен) растерялся после ужесточения доната и отсутствия каких-либо контентных нововведений и расширений.
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