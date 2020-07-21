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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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Riot Games объяснила появление двух агентов в файлах Valorant

Опубликовано: 6 час. 49 мин. назад
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Датамайнеры обнаружили в файлах Valorant данные, связанные с двумя не анонсированными ранее героями – Crusader и Shatter. Riot Games не давала никаких комментариев по этому поводу, но ведущий дизайнер героев Райан Скотт решил внести ясность.

Он рассказал о том, что оба персонажа не будут введены в игру, их разработка давно отменена, но способности агентов были использованы при создании других героев. Агент Crusader мог создать особый щит, который мог бы поглощать урон. Он все же дошел до финальной стадии, но в игре предстал в качестве агента Breach.

Файлы не были удалены из игры из-за того, что они все еще задействованы и необходимы для корректной работы Valorant.

 

 

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