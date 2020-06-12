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Resident Evil 8 больше не слух

Опубликовано: сегодня, 00:51:41
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В последние месяцы ходили слухи о том, что Capcom разрабатывает новую игру в серии Resident Evil, и эта информация оказалась правдивой. Во время PS5: The Future of Gaming был анонсирован Resident Evil 8, главным героем которого выступает Итан Винтер, протагонист Resident Evil 7 biohazard. В прошлой игре он отправился на поиски своей жены Мии, а теперь они живут счастливо вместе в деревне, оставив позади все кошмары, связанные с особняком семейки Бейкер. Но все внезапно рушится, когда на пороге их дома появляется Крис Редфилд.

Resident Evil 8 возвращается к виду от первого лица, где каждое столкновение становится личной борьбой за выживание, заставляя игрока постоянно оглядываться по сторонам в поисках ресурсов и врагов на неизвестной территории. Сосредоточив внимания на сражениях и исследовании, разработчики сделали деревню таким же важным персонажем, как и остальные. Это место с собственной жизнью, что будет постоянно держать вас в напряжении во время того, как вы будете раскрывать его секреты.

Resident Evil 8 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X в 2021 году.

Announcement Trailer
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Наугад (уровень 2)11 час. 10 мин. назад
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