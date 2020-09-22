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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Remothered: Broken Porcelain выйдет на неделю раньше

Опубликовано: 3 час. 14 мин. назад
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Студия Stormind Games и издательство Modus Games снова перенесли ужастик Remothered: Broken Porcelain. Правда, на этот раз сроки сместили на более раннюю дату – 13 октября.

Изначально игру планировали выпустить 25 августа, однако потом разработчики решили взять дополнительное время и отправить проект на полки магазинов 20 октября. По словам исполнительного вице-президента по глобальному маркетингу Modus Games Шейна Бирвита, второй перенос связан с нежеланием конкурировать с другими хоррорами, которые выйдут в следующем месяце.

Напомним: события Remothered: Broken Porcelain разворачиваются в гостинице «Эшман». Пользователи должны изучить это место и раскрыть все его тайны.

 

Скриншот игры Remothered: Broken Porcelain

 

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