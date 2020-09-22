Remothered: Broken Porcelain выйдет на неделю раньше

Студия Stormind Games и издательство Modus Games снова перенесли ужастик Remothered: Broken Porcelain. Правда, на этот раз сроки сместили на более раннюю дату – 13 октября.

Изначально игру планировали выпустить 25 августа, однако потом разработчики решили взять дополнительное время и отправить проект на полки магазинов 20 октября. По словам исполнительного вице-президента по глобальному маркетингу Modus Games Шейна Бирвита, второй перенос связан с нежеланием конкурировать с другими хоррорами, которые выйдут в следующем месяце.

Напомним: события Remothered: Broken Porcelain разворачиваются в гостинице «Эшман». Пользователи должны изучить это место и раскрыть все его тайны.