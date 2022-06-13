Ремейк System Shock с улучшенной графикой получил новый трейлер

В рамках PC Gaming Show студия Nightdive представила новый трейлер ремейка System Shock с фрагментами игрового процесса. В ролике можно увидеть знакомые сцены и обновленные локации, а также мощный искусственный интеллект SHODAN.

Оригинальная игра вышла в 1994 году и стала классикой. System Shock рассказывает о будущем в модной нынче стилистике киберпанка. По сюжету молодому хакеру нужно остановить машину, которая вышла из-под контроля, пока она не уничтожила человечество.

Ремейк получил новый визуал, улучшенное управление и интерфейс, новые звуки и музыку. Игра выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One.