Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты

Сегодня в сети появилось множество геймплейных роликов по горячо ожидаемому ремейку Resident Evil 3. Также компания Capcom объявила, что собирается выпустить демоверсию игры – пока неясно когда и с каким контентом.

По словам журналистов, которым уже удалось опробовать игру, в ремейке Resident Evil 3 девелоперы пошли на серьезные нововведения. Сообщается о следующих особенностях:

Город Раккун-Сити был значительно увеличен, получив как расширение старых локаций, так и абсолютно новые места;

Нож перестал ломаться, но при этом его больше нельзя использовать для ухода из захвата зомби;

Джилл научилась уклоняться от атак;

Немезис превосходит Мистера Икс мощью и размерами;

Немезиса можно вырубить, чтобы получить уникальные боеприпасы;

Появилась возможность модифицировать пушки;

Локации наполнили множеством ловушек;

Был добавлен низкий уровень сложности – с большим количеством патронов, регенерируемым HP и ослабленными противниками.

Премьера новой Resident Evil 3 запланирована на 3 апреля 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.