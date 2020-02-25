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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты

Опубликовано: вчера, 19:00:49
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Сегодня в сети появилось множество геймплейных роликов по горячо ожидаемому ремейку Resident Evil 3. Также компания Capcom объявила, что собирается выпустить демоверсию игры – пока неясно когда и с каким контентом.

По словам журналистов, которым уже удалось опробовать игру, в ремейке Resident Evil 3 девелоперы пошли на серьезные нововведения. Сообщается о следующих особенностях:

  • Город Раккун-Сити был значительно увеличен, получив как расширение старых локаций, так и абсолютно новые места;
  • Нож перестал ломаться, но при этом его больше нельзя использовать для ухода из захвата зомби;
  • Джилл научилась уклоняться от атак;
  • Немезис превосходит Мистера Икс мощью и размерами;
  • Немезиса можно вырубить, чтобы получить уникальные боеприпасы;
  • Появилась возможность модифицировать пушки;
  • Локации наполнили множеством ловушек;
  • Был добавлен низкий уровень сложности – с большим количеством патронов, регенерируемым HP и ослабленными противниками.

Премьера новой Resident Evil 3 запланирована на 3 апреля 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.

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