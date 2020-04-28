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Ремейк Destroy All Humans! выйдет летом

Опубликовано: 1 час. 47 мин. назад
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THQ Nordic поделилась датой, когда стоит ждать вторжения пришельцев на Землю. Стало известно, что релиз игры Destroy All Humans!, являющейся ремейком проекта с одноименным названием (премьера состоялась в 2005 году), назначен на 28 июля 2020 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Уже сейчас можно оформить предзаказ на игру – рекомендуемая цена обычного издания на ПК составляет 1529 рубля, а на консолях 2799 рублей. Также Destroy All Humans! распространяется в виде коллекционных изданий Crypto-137 ($399.99) и DNA ($149.99).

Release Date Trailer
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