Remedy работает над двумя не анонсированными играми

Компания Remedy заявила о подписании нового соглашения с неназванным издателем, результатом которого станет две игры на ПК и консоли нового поколения, что выйдут в ближайшие несколько лет.

Первый AAA-проект уже находится на стадии пре-продакшена, а события второго, более мелкого, будут разворачиваться в той же вселенной. Название франшизы разработчики не сообщили, но сказали, что более подробная информация появится уже сегодня.

Обе игры разрабатываются на движке Northlight, который используется в Quantum Break и Control.