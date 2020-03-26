НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Дюка Опубликовал Дюка 0

Remedy работает над двумя не анонсированными играми

Опубликовано: вчера, 12:42:47, Дюка
Поделиться:  

Компания Remedy заявила о подписании нового соглашения с неназванным издателем, результатом которого станет две игры на ПК и консоли нового поколения, что выйдут в ближайшие несколько лет.

Первый AAA-проект уже находится на стадии пре-продакшена, а события второго, более мелкого, будут разворачиваться в той же вселенной. Название франшизы разработчики не сообщили, но сказали, что более подробная информация появится уже сегодня.

Обе игры разрабатываются на движке Northlight, который используется в Quantum Break и Control.

 

Скриншот игры CONTROL

 

Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в апреле 2020 года Британский канал PlayStation Access раньше времени опубликовал видео с бесплатными играми для подписчиков PlayStation Plus на апрель 2020 года. И хотя ролик уже убрали, его содержимое моментально... Игры PlayStation Plus в апреле 2020 года TORGI за Resident Evil 3 Следующий розыгрыш состоится 10 апреля. Успей испытать удачу! DOOM Eternal получает Karmatronic. TORGI за Resident Evil 3
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 17:54:050Nintendo Direct Mini – Switch обзаведется новыми играми вчера, 16:52:360Epic Games Publishing будет сотрудничать с Remedy, Playdead и gen DESIGN вчера, 16:37:020Сборники BioShock, Borderlands и XCOM 2 выйдут на Switch вчера, 16:14:271Второй дневник разработчиков King's Bounty II вчера, 12:42:470Remedy работает над двумя не анонсированными играми 25.03.2020 18:21:500Новый трейлер Torchlight III посвящен классу «Снайпер» 25.03.2020 17:32:451Представлен геймплей Rogue Company – нового сетевого шутера о наемниках
Новости игр
Презентация архитектуры PS5ИГРЫ Презентация архитектуры PS5 Совсем скоро состоится новая презентация консоли PlayStation 5, во время которой ведущий системный инженер Марк Церни расскажет о ее архитектуре. Посмотреть трансляцию вы сможете прямо здесь... Второй дневник разработчиков King's Bounty IIИГРЫ Второй дневник разработчиков King's Bounty II Компания 1С Entertainment опубликовала второй дневник игры King's Bounty II, который посвящен развитию серии и тому, какие ее элементы были использованы в новой части. Несмотря на то, что проект отказался от привычного... Nintendo Direct Mini – Switch обзаведется новыми играмиИГРЫ Nintendo Direct Mini – Switch обзаведется новыми играми Сегодня мы уже писали о том, что на Nintendo Switch выйдет три сборника игр компании 2K, но это лишь часть из того, о чем было объявлено во время Nintendo Direct Mini. Список игр, которые в этом году выйдут на Switch...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Новый трейлер Torchlight III посвящен классу «Снайпер»Ctrl + стрелка вправо