Издательство SEGA и студия Ryu Ga Gotoku опубликовали релизный трейлер Yakuza: Like a Dragon. Ролик посвятили вступительной сюжетной части, завязке и разнообразным персонажам.

В начале видео зрителям показывают, как протагонист по имени Итибан Касуги покидает тюрьму. Затем главный герой находит нескольких старых знакомых и решает поквитаться со своей бывшей криминальной семьей, которая его предала. Трейлер также демонстрирует разнообразие союзников, доступных для найма в команду Итибана.

Западная версия Yakuza: Like a Dragon выйдет сегодня, 10 ноября, на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На PS5 проект появится 2 марта 2021 года.