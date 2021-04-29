Студии Creative Assembly и Feral Interactive при поддержке издательства SEGA выпустили релизный трейлер Total War: Rome Remastered. Ролик постарались сделать максимально зрелищным, поэтому все кадры демонстрируют сражения армий в реальном времени.

Зрителям показывают, как в битвах сходятся войска разных фракций. Отряды мечников, копейщиков, кавалерии и римских легионеров сталкиваются в схватках и проливают кровь своих врагов. А в конце трейлера можно увидеть штурм крепости с использованием осадных орудий.

Total War: Rome Remastered уже доступна на ПК (Steam).