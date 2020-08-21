Релизный трейлер Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 выйдет на ПК, PS4 и Xbox One только 4 сентября 2020 года, но студия Vicarious Visions и издательство Activision уже выпустили релизный трейлер.

В свежем ролике разработчики показали обновленные карты, персонажей и красочные комбинации. Скейтбордисты высоко прыгают, делают развороты, используют перила и трамплины для совершения сальто и так далее. На видео также сравниваются одинаковые эпизоды из оригинала и ремейка. По ним видно, что разработчики полностью изменили графику, но попытались сохранить дух оригинала.

К другим новшествам Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 относится дополненный саундтрек и технические улучшения.