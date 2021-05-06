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Релизный трейлер Resident Evil Village

Опубликовано: 12 мин. назад
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Завтра состоится релиз Resident Evil Village на ПК, PS4, PS4, Xbox One и Xbox Series, в честь чего компания Capcom опубликовала новый трейлер игры. Вчера уже спало эмбарго на публикацию обзоров, и проект в целом порадовал журналистов.

В Resident Evil Village, напомним, игроки выступают в роли Итана Уинтерса, протагониста Resident Evil 7 biohazard, который через несколько лет после событий в доме семейки Бэйкеров живет вместе с женой обычной жизнью. Но вся меняется, когда на пороге их дома появляется Крис Редфильд.

Launch Trailer
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