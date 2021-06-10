НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
36730
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
87Место:232 / 1614
Общая информацияНовости (12)Блоги (1)Видео (8)

Релизный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Опубликовано: 7 час. 47 мин. назад
Поделиться:  

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет только 13 июня, но Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment уже опубликовали релизный трейлер игры. В ролике сначала раскрывается сюжетная завязка: в альтернативной вселенной доктор Нефариос стал императором и решил уничтожить все живое. Ривет и Рэтчет хотят помешать антагонисту, но для этого им предстоит отправиться в путешествие по разным мирам.

Во второй половине ролика зрителям демонстрируют сражения и другие геймплейные эпизоды. Главные герои противостоят боссам, прыгают между платформами и ездят по специальным рельсам.

Ratchet & Clank: Rift Apart появится эксклюзивно на PlayStation 5.

Launch Trailer
Вам также может быть интересно
TORGI за Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Следующий розыгрыш состоится 11 июня. Успей испытать удачу! Biomutant получает Avtor-avtora. TORGI за Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Анонс и детали Battlefield 2042 Разработчики из DICE и издательство Electronic Arts полноценно анонсировали Battlefield 2042 – новую часть знаменитой серии шутеров от первого лица. Игра отправит пользователей в недалекое будущее и позволит поучаствовать в войне... Анонс и детали Battlefield 2042
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
53 мин. назад0Анонс красочного приключения Planet of Lana 1 час. 8 мин. назад0Дата открытого бета-тестирования Back 4 Blood 1 час. 16 мин. назад1Показан первый трейлер геймплея Evil Dead 1 час. 48 мин. назад1В разработке находится новый Painkiller 1 час. 48 мин. назад0Bloodhunt – новая игра во вселенной Vampire: The Masquerade 1 час. 59 мин. назад5Новый трейлер и дата релиза Elden Ring 2 час. 8 мин. назад0Лень приходит в Hitman III
Новости игр
The Dark Pictures: House of Ashes обзавелась датой релизаИГРЫ The Dark Pictures: House of Ashes обзавелась датой релиза Во время прямой трансляции Summer Game Fest была объявлена дата релиза The Dark Pictures: House of Ashes – новая часть в серии приключений антологии The Dark Pictures выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4... В разработке находится новый PainkillerИГРЫ В разработке находится новый Painkiller Одним из самых больших сюрпризов во время трансляции Summer Game Fest стала новость о том, что компания Saber Interactive разрабатывает новую игру в серии шутеров Painkiller, последняя часть которой выходила в 2012 году... King's Bounty II доступна для предзаказаИГРЫ King's Bounty II доступна для предзаказа 1C Entertainment и Deep Silver выпустили свежий трейлер King's Bounty II. В нем разработчики объявили о старте предварительных заказов игры. Заранее приобрести проект можно на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Тизер новой игры от 11 bit studiosCtrl + стрелка вправо