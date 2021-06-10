Релизный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет только 13 июня, но Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment уже опубликовали релизный трейлер игры. В ролике сначала раскрывается сюжетная завязка: в альтернативной вселенной доктор Нефариос стал императором и решил уничтожить все живое. Ривет и Рэтчет хотят помешать антагонисту, но для этого им предстоит отправиться в путешествие по разным мирам.

Во второй половине ролика зрителям демонстрируют сражения и другие геймплейные эпизоды. Главные герои противостоят боссам, прыгают между платформами и ездят по специальным рельсам.

Ratchet & Clank: Rift Apart появится эксклюзивно на PlayStation 5.