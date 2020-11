Релизный трейлер Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Компания EA решила напомнить игрокам о выходе Need for Speed Hot Pursuit Remastered и возможности вспомнить былые времена, прокатившись на огромной скорости по красочным локациям. Релизный трейлер показывает, чего стоит ждать от обновленной версии Need for Speed Hot Pursuit, в которой улучшены графические эффекты, а также добавлен весь контент из когда-либо выходивших дополнений.

Релиз Need for Speed Hot Pursuit Remastered на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся сегодня, а 13 числа к списку платформ добавится Nintendo Switch.