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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Релизный трейлер Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Опубликовано: 10 час. 33 мин. назад
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Компания EA решила напомнить игрокам о выходе Need for Speed Hot Pursuit Remastered и возможности вспомнить былые времена, прокатившись на огромной скорости по красочным локациям. Релизный трейлер показывает, чего стоит ждать от обновленной версии Need for Speed Hot Pursuit, в которой улучшены графические эффекты, а также добавлен весь контент из когда-либо выходивших дополнений.

Релиз Need for Speed Hot Pursuit Remastered на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся сегодня, а 13 числа к списку платформ добавится Nintendo Switch.

Official Launch Trailer
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