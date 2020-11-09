Sony и Insomniac Games опубликовали релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ролик получился объемным и содержит сцены из разных сюжетных отрезков.

В начале видео показываются встречи Майлза с основными и второстепенными персонажами, а также столкновения со злодеями. Затем демонстрируется, как главный герой помогает жителям Гарлема и сражается с противниками, используя свои электрические способности.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября на PS4 и PlayStation 5. Журналисты уже успели опробовать игру и поставили ей преимущественно положительные оценки.