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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Опубликовано: 4 час. 41 мин. назад
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Sony и Insomniac Games опубликовали релизный трейлер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ролик получился объемным и содержит сцены из разных сюжетных отрезков.

В начале видео показываются встречи Майлза с основными и второстепенными персонажами, а также столкновения со злодеями. Затем демонстрируется, как главный герой помогает жителям Гарлема и сражается с противниками, используя свои электрические способности.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября на PS4 и PlayStation 5. Журналисты уже успели опробовать игру и поставили ей преимущественно положительные оценки.

Launch Trailer
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