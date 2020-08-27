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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер дополнения AWE к Control

Опубликовано: 7 час. 4 мин. назад
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Студия Remedy Entertainment и издательство 505 Games опубликовали релизный трейлер дополнения AWE к Control. Оно выйдет уже сегодня, 27 августа, на ПК (Epic Games Store и Steam), PS4 и Xbox One.

Расширение отправит пользователей в роли главной героини Джесси Фейден в ранее недоступный сектор Бюро. Здесь организация следила за альтернативными мировыми событиями, пока не потеряла контроль над отделом. Теперь по его коридорам снует таинственное существо, которое и предстоит выслеживать главной героине. В процессе девушка узнает больше о мировых событиях, в частности, происшествии в Брайт-Фоллс из Alan Wake. Сам писатель Уэйк тоже фигурирует в повествовании AWE, но его роль пока неизвестна.

Кроме отдельной сюжетной линии, дополнение привнесет в Control новые игровые режимы, например, «Орду» и повторение битв с боссами.

AWE Launch Trailer
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