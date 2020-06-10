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Релизный трейлер Disintegration

Опубликовано: 5 час. 8 мин. назад
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Компания V1 Interactive выпустила новый трейлер научно-фантастического шутера с элементами стратегии в реальном времени Disintegration, посвященный его скорому релизу на ПК, PS4 и Xbox One, который состоится 16 июня.

События Disintegration разворачиваются в ближайшем будущем на Земле, где для выживания необходимо пройти процесс Интеграции, разработанный для сохранения человеческого мозга внутри роботизированной брони. Вы выступите в Ромера Шола, опытного пилота Гравицикла, который один из немногих смог пойти против системы. Вместе с другими повстанцами ему предстоит сделать все возможное, чтобы добиться лучшего будущего для человечества.

Launch Trailer
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