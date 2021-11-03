Релиз SpellForce III Reforced на консолях перенесли

Студия THQ Nordic объявила, что улучшенное издание стратегии Spellforce III выидет на консолях 8 марта следующего года. Прежде релиз должен был состояться 7 декабря 2021 года. Владельцы игры на ПК получат особое издание SpellForce III Reforced Edition в качестве бесплатного обновления 6 декабря 2021 года.

В новом издании будут улучшены RTS-механики, баланс, задания и кооперативный режим. Древа навыков переработают, как и систему распределения добычи и интерфейс. В игре появятся новые режимы: Путешествие и Арена. Дополнения Soul Harvest и Fallen God не будут включены в консольный релиз, их придется докупать отдельно.