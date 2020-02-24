Релиз Royalty – первого платного DLC для RimWorld

Колониальный выживастик RimWorld разрабатывали около пяти лет – вплоть до 2018 года, когда наконец случился полноценный релиз. С тех пор девелоперы методично поддерживали игру патчами, а сегодня вот выпустили для нее первое платное дополнение под названием Royalty.

В DLC технологии будущего смешиваются с королевскими традициями средних веков. Теперь жители, являющиеся подданными новой Империи, будут получать титулы со специальными бонусами: призыв войск для рыцарей и графов, подчинение, телепортация и другие психические силы для высших сословий и т.д.

Для достижения нового звания придется выполнять задания, которые, как и все прочее в RimWorld, будут генерироваться случайно. Геймеров ожидают драматические истории, связанные с поиском союзников, устранением врагов и иными событиями.

Кроме того, Royalty добавляет свежее звуковое сопровождение, новые технологии империи и механоидные кластеры. Вместе с дополнением в RimWorld также прибыл апдейт 1.1, состоящий из следующих особенностей: расширенная поддержка модификаций, новые пушки, броня, животные, черты характера, новая вкладка с миссиями, улучшенный интерфейс и многое другое.