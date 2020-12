Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесли

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Prince of Persia: The Sands of Time Remake PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Издательство Ubisoft выпустило заявление касательно Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Игра не появится на полках магазинов 21 января 2021 года, как планировалось ранее. Дату выхода проекта сместили, и теперь его релиз состоится 18 марта, то есть на два месяца позже.

С чем связан перенос толком не сообщается. Разработчики лишь говорят, что текущий год выдался тяжелым. Видимо, пандемия коронавируса повлияла на производство игры. Тем не менее, создатели уверены, что дополнительное время пойдет переизданию на пользу.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake появится на ПК, PS4 и Xbox One.