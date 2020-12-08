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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесли

Опубликовано: вчера, 19:48:26
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Издательство Ubisoft выпустило заявление касательно Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Игра не появится на полках магазинов 21 января 2021 года, как планировалось ранее. Дату выхода проекта сместили, и теперь его релиз состоится 18 марта, то есть на два месяца позже.

С чем связан перенос толком не сообщается. Разработчики лишь говорят, что текущий год выдался тяжелым. Видимо, пандемия коронавируса повлияла на производство игры. Тем не менее, создатели уверены, что дополнительное время пойдет переизданию на пользу.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake появится на ПК, PS4 и Xbox One.

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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)7 час. 42 мин. назад
Ну и слава богу dirol
p.s. А то тут столько ненужного словесного г* переливали из пустого в порожнее что я даже рад biggrin
Санин
AdobeRyde (уровень 13)вчера, 20:21:43
Да такому ремейку как минимум год еще доработки нужен,а не два месяца
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