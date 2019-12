Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps XOne / ПК

Сказочное приключение Ori and the Will of the Wisps не выйдет в изначально объявленное время. Запланированная к релизу 11 февраля, теперь игра ожидается только 11 марта 2020 года. Перенос даты выхода состоялся вместе с представлением нового трейлера в рамках The Game Awards 2019.

Ori and the Will of the Wisps будет доступна на ПК и Xbox One.