НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
13312
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (4)Видео (3)Скриншоты (10)

Релиз MMO New World от Amazon перенесли

Опубликовано: вчера, 09:11:42
Поделиться:  

Еще одна игра пострадала от пандемии Covid-19 – компания Amazon Game Studios перенесла релиз своей многопользовательской РПГ New World. Теперь вместо мая проект выйдет 25 августа 2020 года на ПК. В текущий момент игра находится в закрытой альфа-версии, и все, кто имеют к ней доступ, смогут продолжить играть.

В New World игроков ждет огромный открытый мир Этернум, отображающий дух ранней колониальной Северной Америки. Пользователи выступят в роли исследователей, раскрывающих тайны нового мира и то, что случилось с его прежними обитателями. Также в игре представлен PvP-режим, позволяющий принимать участие в масштабных битвах до 100 человек.

 

Скриншот игры New World

 

Вам также может быть интересно
Knock on the Coffin Lid – превью Инди-сцена регулярно радует фанатов игровой индустрии разными необычными проектами. Независимые разработчики не боятся экспериментировать, поэтому стараются в своих творениях сочетать элементы нескольких жанров и реализовывать смелые идеи. К таковым относятся и авторы из студии Red Boon... Knock on the Coffin Lid – превью Прямая трансляция Inside Xbox Уже через полчаса начинается прямая трансляция Inside Xbox, во время которой нам обещают показать новые трейлеры игр, рассказать об обновлениях в уже выпущенных проектах, а также представить новости... Прямая трансляция Inside Xbox
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 09:11:420Релиз MMO New World от Amazon перенесли 09.04.2020 18:26:060Новый трейлер обновления Wastelanders для Fallout 76 09.04.2020 17:44:550Hellpoint перенесли на конец второго квартала 09.04.2020 17:31:361Анонс интерактивного приключения Cannibal - продолжения «Ада каннибалов» 08.04.2020 19:39:159Тизер Observer: System Redux для новых консолей 08.04.2020 19:22:231Банда «Мокс» в Cyberpunk 2077 08.04.2020 00:24:390Сюжетный трейлер и дата релиза Grounded
Новости игр
Релизный трейлер Final Fantasy VII RemakeИГРЫ Релизный трейлер Final Fantasy VII Remake Компания Square Enix опубликовала релизный трейлер японской ролевой игры Final Fantasy VII Remake, которая выходит на PlayStation 4 уже 10 апреля. Правда, некоторые счастливчики получили дисковую версию проекта заранее... Анонс интерактивного приключения Cannibal - продолжения «Ада каннибалов»ИГРЫ Анонс интерактивного приключения Cannibal - продолжения «Ада каннибалов» В 1980 году вышла первая часть серии псевдодокументальных фильмов ужасов под названием «Ад каннибалов» итальянского режиссера Руджеро Деодато. Она рассказывала историю маленькой съемочной группы... Прямая трансляция Inside XboxМЕРОПРИЯТИЯ Прямая трансляция Inside Xbox Уже через полчаса начинается прямая трансляция Inside Xbox, во время которой нам обещают показать новые трейлеры игр, рассказать об обновлениях в уже выпущенных проектах, а также представить новости...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Новый трейлер обновления Wastelanders для Fallout 76Ctrl + стрелка вправо