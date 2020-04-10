Релиз MMO New World от Amazon перенесли

Еще одна игра пострадала от пандемии Covid-19 – компания Amazon Game Studios перенесла релиз своей многопользовательской РПГ New World. Теперь вместо мая проект выйдет 25 августа 2020 года на ПК. В текущий момент игра находится в закрытой альфа-версии, и все, кто имеют к ней доступ, смогут продолжить играть.

В New World игроков ждет огромный открытый мир Этернум, отображающий дух ранней колониальной Северной Америки. Пользователи выступят в роли исследователей, раскрывающих тайны нового мира и то, что случилось с его прежними обитателями. Также в игре представлен PvP-режим, позволяющий принимать участие в масштабных битвах до 100 человек.