Релиз Lord of Thunder – третьего дополнения для Code Vein

Компания Bandai Namco приготовила третье по счету платное дополнение для своей вампирской RPG Code Vein. Новинка под названием Lord of Thunder добавляет в игру контент с нелегкими испытаниями и крутые костюмы. Опробовать ее можно уже сейчас на PC, PS4 и Xbox One.

В Lord of Thunder игроки обнаружат новые пушки, кровавые вуали и коды крови. Им предстоит одолеть еще более опасных противников, созданных специально для персонажей высокого уровня.

Deluxe-издание Code Vein содержит теперь все три DLC. Будут ли девелоперы поддерживать игру и дальше – пока неизвестно. Последние расширения для игры, к слову, были встречены геймерами крайне негативно.