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Релиз Lineage2M от NCSOFT состоится 2 декабря

Опубликовано: 9 час. 23 мин. назад
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Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT сообщает, что официальный релиз Lineage2M состоится 2 декабря в 08:00 (МСК) уже в этом году. Запуск будет произведен одновременно в 29 странах по всему миру. В проекте в качестве стратегического партнера также участвует «Иннова».

Игра запускается в России и 9 странах СНГ/Восточной Европы (Украина, Польша, Греция, Австрия и другие), а также в 19 странах Северной Америки/Западной Европы (США, Канада, Германия, Великобритания и другие).

Lineage2M – это кроссплатформенная MMORPG, которая является истинной наследницей Lineage 2, компьютерной MMORPG, выпущенной в 2003 году.

Все пользователи смогут играть в Lineage2M через мобильные устройства или кроссплатформенный сервис от NCSOFT – «PURPLE».

 

Релиз Lineage2M от NCSOFT состоится 2 декабря

 

Игрокам Lineage2M станут доступны:

  • лучшая 3D-графика на мобильных устройствах уровня 4K UHD (Ultra-HD);
  • первое применение технологии обработки столкновений (collision handling) в мобильной 3D MMORPG;
  • бесшовная загрузка, без элементов, прерывающих игру;
  • крупнейший одноканальный открытый мир на мобильных устройствах, который позволяет масштабные сражения на более 10 000 человек.

 

Начиная с сегодняшнего дня (10 ноября) в России и 9 странах СНГ/Восточной Европы стартует акция предсоздания персонажей/кланов. Пользователи могут выбрать себе персонажей из 5 рас (люди, эльфы, темные эльфы, гномы, орки) и 6 классов (рыцарь, воин, налетчик, лучник, маг, клерик).

Предсоздавшие персонажа смогут либо также предсоздать клан, либо войти в уже созданный. Кроме того, все, кто вошел в клан, смогут получить Карту Агатиона (11 раз). Кланы, к которым присоединилось много игроков, также получат дополнительные положительные эффекты.

 

Релиз Lineage2M от NCSOFT состоится 2 декабря

 

Все пользователи из 29 стран смогут оформить предрегистрацию в Lineage2M на официальном сайте или в магазинах Google Play Store и App Store.

 

Более подробную информацию о Lineage2M можно найти на официальной странице.

Более подробную информацию о PURPLE можно найти на официальной странице.

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