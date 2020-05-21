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Релиз Kerbal Space Program 2 перенесли

Опубликовано: вчера, 09:44:37
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Выход космического симулятора Kerbal Space Program 2 пришлось перенести из-за коронавируса. Планировалось, что игра выйдет уже до марта 2021 года, однако теперь ее стоит ждать не раньше осени 2021 года.

Kerbal Space Program 2 продолжит идеи своего предшественника Kerbal Space Program и предложит игрокам стать во главе космической программы по конструированию космического корабля, созданию ресурсодобывающих колоний и исследованию далеких уголков галактики. Главным нововведением выступят колонии, которые откроют новые горизонты для головоломок и позволят использовать совершенно новые ресурсы для строительства космических станций, жилых зон и уникальных двигателей, работающих на экзотических видах топлив.

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