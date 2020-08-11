Релиз Halo Infinite перенесен

Компания Microsoft заявила о переносе релиза своего самого главного эксклюзива Halo Infinite. Изначально игра должна была выйти на Рождественские праздники, теперь же она появится только в 2021 году. Точная дата выхода проекта не сообщается.

Согласно заявлению компании, на перенос повлияло множество факторов, включая эпидемию COVID-19. Дополнительное время, по словам в обращении, будет потрачено на то, чтобы завершить критически важную работу над Halo Infinite с целью выпустить самую амбициозную игру в серии Halo такого качества, которое ожидают фанаты.

Вместе с этим официально подтвердили, что релиз консоли Xbox Series X состоится в ноябре, так что главный эксклюзив не войдет в стартовую линейку игр.