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Релиз Halo Infinite перенесен

Опубликовано: 8 час. 3 мин. назад
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Компания Microsoft заявила о переносе релиза своего самого главного эксклюзива Halo Infinite. Изначально игра должна была выйти на Рождественские праздники, теперь же она появится только в 2021 году. Точная дата выхода проекта не сообщается.

Согласно заявлению компании, на перенос повлияло множество факторов, включая эпидемию COVID-19. Дополнительное время, по словам в обращении, будет потрачено на то, чтобы завершить критически важную работу над Halo Infinite с целью выпустить самую амбициозную игру в серии Halo такого качества, которое ожидают фанаты.

Вместе с этим официально подтвердили, что релиз консоли Xbox Series X состоится в ноябре, так что главный эксклюзив не войдет в стартовую линейку игр.

 

Скриншот игры Halo Infinite

 

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