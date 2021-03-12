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Релиз дополнения «Удар копья» для War Thunder

Опубликовано: 4 час. 12 мин. назад
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Gaijin Entertainment выпустила новое крупное обновление для онлайн-экшна War Thunder, которое добавило в игру ветку бронетехники ЮАР в рамках технологического древа Великобритании и десятки образцов другой наземной, воздушной и морской техники. Кроме этого, появилась новая карта – заброшенный советский военный городок Северск-13. Прокачивая ветку ЮАР, фанаты проекта смогут проследить всю историю разработки наземной техники этой страны. Благодаря новому дополнению, поклонники флота получат корабли разных классов и наций – например, японский легкий крейсер Isuzu, участвовавший в захвате Гонконга и битве за Гуадалканал.

Играть в War Thunder
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