Релиз дополнения «Удар копья» для War Thunder

Gaijin Entertainment выпустила новое крупное обновление для онлайн-экшна War Thunder, которое добавило в игру ветку бронетехники ЮАР в рамках технологического древа Великобритании и десятки образцов другой наземной, воздушной и морской техники. Кроме этого, появилась новая карта – заброшенный советский военный городок Северск-13. Прокачивая ветку ЮАР, фанаты проекта смогут проследить всю историю разработки наземной техники этой страны. Благодаря новому дополнению, поклонники флота получат корабли разных классов и наций – например, японский легкий крейсер Isuzu, участвовавший в захвате Гонконга и битве за Гуадалканал.