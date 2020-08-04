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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Релиз Baldur's Gate III в раннем доступе откладывается, но ненадолго

Опубликовано: 10 час. 22 мин. назад
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Разработчики из Larian Studios объявили, что выход Baldur's Gate III в раннем доступе Steam в текущем месяце не состоится. Однако долго игру не придется ждать: новую дату релиза объявят уже 18 августа на шоу Panel From Hell («Презентация из ада») Джеффа Кили.

 

Скриншот игры Baldur’s Gate III

 

Официальное заявление от руководителя Larian Studios Свена Винке в Twitter гласит: «Есть хорошие и плохие новости. Запуск Baldur's Gate III не состоится в августе, но он не за горами. Мы объявим дату релиза, а также важные новости на Panel From Hell вместе с Джеффом Кили. Будьте на связи 18 августа». Судя по всему, Larian решила компенсировать задержку проекта и подготовила какой-то сюрприз.

Напомним: Baldur's Gate III – это продолжение культовой серии RPG, основанное на настольной игре Dungeons & Dragons. В нем будет продуманная пошаговая боевая система, много классов, вариативные задания и прочее.

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Avtor-avtora (уровень 25)10 час. 17 мин. назад
Ни чё, мы подождём spiteful
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