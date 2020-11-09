Реклама PS5 со сроками релиза Horizon Forbidden West и других эксклюзивов

На официальном YouTube-канале PlayStation появилась новая реклама PS5 в честь близкого запуска консоли. Ролик содержит кадры из будущих игр, которые появятся только на приставках Sony. Кроме того, японская компания раскрыла приблизительные сроки запуска сразу четырех проектов – Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal и Horizon Forbidden West.

Согласно свежему видео, первые три игры появятся на PlayStation 5 до июля 2021 года, а последняя – во второй половине. Новые приключения Рэтчета и Кланка будут эксклюзивом PS5, тогда как Horizon Forbidden West выйдет и на PlayStation 4. Похожая информация насчет Gran Turismo 7 и Returnal пока не поступала.