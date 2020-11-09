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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4

Реклама PS5 со сроками релиза Horizon Forbidden West и других эксклюзивов

Опубликовано: 4 час. 59 мин. назад, Sailas77
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На официальном YouTube-канале PlayStation появилась новая реклама PS5 в честь близкого запуска консоли. Ролик содержит кадры из будущих игр, которые появятся только на приставках Sony. Кроме того, японская компания раскрыла приблизительные сроки запуска сразу четырех проектов – Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal и Horizon Forbidden West.

Согласно свежему видео, первые три игры появятся на PlayStation 5 до июля 2021 года, а последняя – во второй половине. Новые приключения Рэтчета и Кланка будут эксклюзивом PS5, тогда как Horizon Forbidden West выйдет и на PlayStation 4. Похожая информация насчет Gran Turismo 7 и Returnal пока не поступала.

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Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)3 час. 22 мин. назад
Mas7er писал(а):
Да я скорее в целях просвещения аудитории, которая по старинке считает Playstation японской консолью)
Ага, понял, думал конкретно новости адресовано)) Если так, то Вы полностью правы - закрываешь глаза на бумаги и бренд превращается в чисто западный)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 2 мин. назад
Sailas77 писал(а):
Пока материнская компания японская, в офф материалах будет фигурировать "японская")
Да я скорее в целях просвещения аудитории, которая по старинке считает Playstation японской консолью)
Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)4 час. 31 мин. назад
Mas7er писал(а):
Ну такая себе японская компания со штаб-квартирой в Калифорнии и всей управляющей верхушкой и инженерами из США (речь, естественно, о Sony Interactive Entertainment, которая отвечает за Playstation и всё, что с ней связано). Тут, кстати, недавно в Bloomberg появилась занятная статья о том, что игровое подразделение Sony демонстративно отказывается от японского рынка и издателей и делает своим полным приоритетом запад.
Ну это просто к слову, что давно уже пора перестать считать Playstation японским брендом. Он уже чисто американский.
Пока материнская компания японская, в офф материалах будет фигурировать "японская")
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 45 мин. назад
 
японская компания раскрыла
Ну такая себе японская компания со штаб-квартирой в Калифорнии и всей управляющей верхушкой и инженерами из США (речь, естественно, о Sony Interactive Entertainment, которая отвечает за Playstation и всё, что с ней связано). Тут, кстати, недавно в Bloomberg появилась занятная статья о том, что игровое подразделение Sony демонстративно отказывается от японского рынка и издателей и делает своим полным приоритетом запад.
Ну это просто к слову, что давно уже пора перестать считать Playstation японским брендом. Он уже чисто американский.
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