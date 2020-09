ИГРЫ

Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в известном мире Средиземья...