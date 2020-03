Ребрендинг Avalanche Studios и новый шутер

Компания Avalanche Studios, известная работой над серией Just Cause, объявила о ребрендинге, в рамках которого три креативных подразделения – Avalanche Studios, Expansive Worlds и Systemic Reaction – будут объединены в Avalanche Studios Group.

Avalanche Studios продолжит делать главный упор на AAA-игры, такие как Just Cause и Rage 2, тогда как Expansive Worlds посвятит себя проектам для более узкой аудитории, таким как theHunter: Call of the Wild. Systemic Reaction является брендом, самостоятельно издающим игры. На его счету уже значится вышедший Generation Zero, а также новый не анонсированный проект, с тизером которого разработчики поделились сегодня.