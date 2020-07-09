Разыскивается новостник на вечернее время

Команда Gamer-Info разыскивает талантливого новостника, который смог бы искать, писать и публиковать интересное и важное из мира игровой индустрии. Основной акцент на работу будет в вечернее время (16:00-22:00 МСК), когда просыпаются западные игроделы.

От кандидата требуется ответственность, возможность писать новости каждый вечер в рабочие дни, хорошее знание английского (чтение, восприятие на слух), грамотность, умение быстро искать в сети нужную информацию и, самое главное, широкие познания в игровой индустрии. Естественно, для работы вам понадобится высокоскоростной интернет.

Со своей стороны мы предлагаем удаленную работу с оплатой по количеству написанного материала и дружный коллектив. Почитать детальнее о вакансии вы можете на отдельной станице.

Заинтересованные в работе с нами – пишите на admin@gamer-info.com и рассказывайте о себе все, что посчитаете нужным.



