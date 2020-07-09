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Дюка Опубликовал Дюка 2

Разыскивается новостник на вечернее время

Опубликовано: 9 час. 47 мин. назад, Дюка
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Команда Gamer-Info разыскивает талантливого новостника, который смог бы искать, писать и публиковать интересное и важное из мира игровой индустрии. Основной акцент на работу будет в вечернее время (16:00-22:00 МСК), когда просыпаются западные игроделы.

От кандидата требуется ответственность, возможность писать новости каждый вечер в рабочие дни, хорошее знание английского (чтение, восприятие на слух), грамотность, умение быстро искать в сети нужную информацию и, самое главное, широкие познания в игровой индустрии. Естественно, для работы вам понадобится высокоскоростной интернет.

Со своей стороны мы предлагаем удаленную работу с оплатой по количеству написанного материала и дружный коллектив. Почитать детальнее о вакансии вы можете на отдельной станице.

Заинтересованные в работе с нами – пишите на admin@gamer-info.com и рассказывайте о себе все, что посчитаете нужным.

 

Разыскивается новостник на вечернее время

 

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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Бессмертный (уровень 26)5 час. 37 мин. назад
tunight писал(а):
Таких талантливых людей очень мало.
А еще нужно иметь много свободного времени, чтобы ежедневно заниматься этим
Дезмонд
tunight (уровень 25)5 час. 49 мин. назад
Таких талантливых людей очень мало.
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